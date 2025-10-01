Глава крупного района Новосибирска погиб на охоте

На место выехали криминалисты, проводится проверка

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте. На место выехали криминалисты, проводится проверка, сообщили в областной прокуратуре.

"Прокуратура контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту наступления смерти мужчины во время охоты в Доволенском районе Новосибирской области. Обстоятельства происшествия 1 октября 2025 года в лесном массиве устанавливаются", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о руководителе администрации Ленинского района Новосибирска Александре Грибе.

Свои соболезнования в Telegram-канале высказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. "Большая утрата для тех, кто работал с Александром Владимировичем: представителей общественных организаций и предприятий, учреждений социальной сферы и всех жителей Ленинского района", - написал он.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что Гриб погиб от пулевого ранения.

"Погиб во время охоты, туда сейчас все поехали, сезон. Сначала думали, что инсульт, потом обнаружили пулевое отверстие маленькое. Был выстрел, скончался от ранения", - сказал собеседник ТАСС. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего.

10 лет назад Гриб начал свою карьеру в администрации Ленинского района, которую позже возглавил. Он управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей. В этом году чиновнику исполнилось бы 60 лет. В обстоятельствах его смерти разбираются следователи.