В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и детей

Расследование уголовного дела продолжается

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей в Заволжском районе Ульяновска, задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 27-летней жительницы Заволжского района и двух ее малолетних детей. Предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома №22 по Киевскому бульвару г. Ульяновска 27- летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей", - говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что мужчина пытался совершить самоубийство и был госпитализирован. "После оказания помощи в медицинском учреждении подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Заволжскому району СУ СК России по Ульяновской области, где задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова семья не состояла на учете в органах системы профилактики. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что соседи, знакомые, друзья, родственники - все характеризовали семью с положительной стороны, девочки, которым было пять и четыре года, "ходили в садик всегда аккуратные, ухоженные". По предварительным данным, оба родителя работали: мужчина - в фирме по установке пластиковых окон, его супруга - в салоне красоты. При этом, по предварительной информации правоохранительных органов, отец неоднократно занимал крупные суммы денег. Часто в семье возникали конфликты из-за того, что он посещал онлайн-казино.