В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой и Черкасской областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В то же время в Волынской и Ровненской областях сигналы тревоги отключили.

Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

