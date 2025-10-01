В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
16:25
обновлено 17:22
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В то же время в Волынской и Ровненской областях сигналы тревоги отключили.
Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
