Врачи стабилизировали состояние подростка после массовой драки в Дагестане

Теперь медики проводят обследование

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Врачи стабилизировали состояние подростка, доставленного в Республиканскую детскую больницу после массовой драки рядом со школой в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

"Пострадавший в драке рядом со школой №39 Махачкалы подросток госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, после оказания медицинской помощи состояние его стабилизировано, врачами проводится обследование", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД по Дагестану сообщили, что шесть участников массовой драки доставлены в полицию, один подросток с различными травмами - в больницу.