Фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой во Льгове ужесточили наказание

Решением первой инстанции Мансуршох Фаезов был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Четверым фигурантам дела о гибели девушки и массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области ужесточено наказание. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"1 октября 2025 года суд апелляционной инстанции огласил резолютивную часть апелляционного приговора, согласно которому отменил решение суда первой инстанции, и признал Фаезова Мансуршоха Тешаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев, со штрафом в размере 300 тыс. руб., с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Решением первой инстанции Фаезов был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей.

Также суд назначил поварам и помощнику Шахриеру Фаезову и Парвизу Алимардонзоду наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима вместо 2,5 года, а Дилбар Санговой - в виде 3 лет 3 месяцев условно вместо 2,5 года условного наказания.

Кроме того, всем четверым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи сроком на два года.

Об отравлении

По версии следствия, в сентябре 2023 года девушка купила шаурму в киоске во Льгове Курской области. Она почувствовала себя плохо после того, как съела фаст-фуд, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ее в районную больницу. В связи с ухудшением состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она умерла. Со схожими симптомами после потребления в пищу приобретенной в том же месте шаурмы обратились более 20 человек.

По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших зарегистрирована токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали в Курске четырех уроженцев Республики Таджикистан - владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара.