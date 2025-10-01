В Башкирии водитель сбил мать с ребенком на переходе

Женщина погибла, ребенок госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Водитель сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в городе Туймазы. В результате ДТП женщина погибла, ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, около 20:00 (18:00 мск) водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу по улице Комарова. "В результате ДТП 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, шестилетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов для координации работы правоохранительных органов и спецслужб. Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств случившегося, а также ход доследственной проверки.