Полиция подтвердила смерть двух человек при инциденте в Мюнхене

Правоохранители нашли тело второго погибшего

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Тело второго погибшего было обнаружено после поджога жилого дома и взрывов в Мюнхене. Об этом сообщили на пресс-конференции представители правоохранительных органов города.

Помимо 57-летнего подозреваемого, который покончил с собой, было обнаружено тело еще одного человека - предположительно, его 90-летнего отца. Пострадали две женщины - 81-летняя мать злоумышленника и, предположительно, его 21-летняя дочь. Полицейские преследовали подозреваемого до близлежащего озера, где он совершил суицид.

В почтовом ящике соседей стражи порядка обнаружили его письмо, в котором содержалась угроза в отношении крупнейшего в мире праздника пива "Октоберфест". Конкретно подозреваемый обещал "бомбическое событие" на фестивале. В итоге полиция решила временно закрыть для посетителей территорию "Октоберфеста". Он не работал до 17:30 (18:30 мск), после чего возобновил свою работу.

Полиция сообщила, что до сих пор мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.