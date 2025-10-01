В Мариуполе свыше 3 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

Аварийная бригада приступила к ликвидации ЧП

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. абонентов в городском округе Мариуполь Донецкой Народной Республики, в том числе три школы и столько же детских садов, остались без света из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале "Донецкэнерго".

"Городской округ Мариуполь. В 19:58 мск произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 29 трансформаторных подстанций, 3 школы, 3 детских сада, 3 100 бытовых абонентов в Приморском районе", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что аварийная бригада приступила к ликвидации аварии.

Позже в "Донецкэнерго" сообщили, что в городском округе Макеевка в 20:55 мск также произошло аварийное отключение электроэнергии: без света остались 4,1 тыс. абонентов, водозабор, а также 2 школы и 4 детских сада. Энергетики ликвидируют последствия аварии, добавили в компании.