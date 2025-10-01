УНИАН: в Днепропетровске причиной вспышки стала авария трансформатора

В городе частично восстановлено электропитание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авария на трансформаторе шинного завода стала причиной вспышки с последующими перебоями света в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщило агентство УНИАН.

По его данным, в городе частично восстановлено электропитание, ведется работа по ликвидации последствий.

Ранее украинский "24 канал" сообщил о перебоях в электроснабжении в городе и регионе. В то же время издание "Страна" написало, что перед тем как начались перебои со светом, в небе над Днепропетровском была видна крупная вспышка.