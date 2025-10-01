Меликов: родители подростков, избивших сверстников, должны понести наказание

Глава республики отметил, что дети должны понять, что за свои поступки придется отвечать

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Родители подростков, избивших сверстников рядом со школой в Махачкале, должны понести ответственность. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Возмущен событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. Группа подростков толпой избила двух своих сверстников. Родители, "воспитавшие" тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео! Всем нам необходимо уделять больше внимания детям, больше с ними разговаривать и прививать им правильные ценности", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что дети должны понять, что за свои поступки придется отвечать. "Полиция оперативно отреагировала: всех участников этого позорного случая доставили в РОВД, устанавливаются обстоятельства, а виновные, конечно, понесут заслуженное наказание. Мы будем следить за ситуацией, и каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения", - подчеркнул Меликов.

Ранее в МВД по Дагестану сообщили, что шесть участников массовой драки доставлены в полицию, один подросток с различными травмами - в больницу. По факту происшествия проверку инициировали республиканская прокуратура и СУ СК по региону.