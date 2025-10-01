На Камчатке пепел вулкана Ключевская Сопка протянулся на 65 км
Редакция сайта ТАСС
22:53
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября /ТАСС/. Пепел с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке поднялся на высоту до 3 км и протянулся на 65 км на восток от исполина, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.
"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой на высоте до 3 км протянулся на 65 км на восток от вулкана Ключевской. Авиационный цветовой код - желтый. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщили в учреждении.