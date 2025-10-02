ТАСС: полиция прекратила преследование Гуфа по делу о грабеже в Подмосковье

Версия рэпера о том, что он не был зачинщиком потасовки, подтвердилась, сообщили в правоохранительных органах

Алексей Долматов (Гуф) © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские прекратили уголовное преследование рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, по уголовному делу о грабеже группой лиц в подмосковной Апрелевке в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи приняли решение о прекращении уголовного преследования в отношении Алексея Долматова, поскольку версия Гуфа и его защиты впоследствии нашла свое подтверждение - музыкант не был зачинщиком потасовки, а по результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках предварительного следствия эксперты осмотрели содержимое телефона якобы потерпевшего, к которому у правоохранителей "также возникли вопросы", то версию рэпера и его защитников "признали более достоверной".

Как установило следствие, во время отдыха в сауне у Гуфа и его приятеля произошел под утро конфликт с администратором заведения, которая настаивала на включение в счет гостей штрафа за курение в помещении в виде дополнительных услуг. Когда посетители не согласились с предъявленными санкциями менеджера сауны, девушка позвонила своему знакомому (на тот момент сотруднику правоохранительных органов), который приехал в сауну и "настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями".

"При этом отстраненный на сегодняшний день от своих служебных обязанностей якобы потерпевший проводил аудио- и видеозапись, которые были обнаружены в памяти его мобильного телефона, что опровергает его доводы и подтверждает версию следствия - в сауне мужчина оказался не случайно и спровоцировал конфликт", - отметили в правоохранительных органах. - В ближайшее время Долматову и его адвокатам будет объявлено о соответствующем решении полицейских".

Адвокат репера Сергей Жорин в свою очередь не подтвердил ТАСС данную информацию, но и не опроверг, отказавшись от комментариев.

О конфликте

В конце октября 2024 года после отдыха в бане в подмосковной Апрелевке музыкант устроил потасовку, ударив по голове своего оппонента. Пострадавший, который оказался находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур, написал заявление на Долматова. В отношении рэпера и еще одного участника потасовки было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

В рамках расследования уголовного дела Наро-Фоминский городской суд назначил фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как уточнял ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин, Гуфу запретили общаться со свидетелями или потерпевшим и посещать баню - место происшествия. Вместе с тем рэперу не запретили покидать жилище и выступать на концертах. После избрания меры пресечения Гуфа госпитализировали в одно из медицинских учреждений для прохождения плановой процедуры по восстановлению здоровья.

Позднее сотрудники ФСИН сняли с музыканта электронный браслет из-за смягчения ему меры пресечения.