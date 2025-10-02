Обвиняемым в торговле оружием в "Горбушкином дворе" продлили срок ареста

Их будут содержать под стражей до конца февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей четверым обвиняемым в нелегальной торговле боевым оружием на территории ТЦ "Горбушкин двор". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил Константину Белоножкину, Сергею Белякову, Юрию Кашковскому и Григорию Дегтярю срок содержания под стражей до конца февраля 2026 года", - сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра "Горбушкин двор" в Москве цех для переделки и сборки огнестрельного оружия, которое они потом намеревались продать. Расследование преступления было начато в июне 2023 года. Были задержаны бывший гендиректор компании "РТГ" Дегтярь, военные пенсионеры Беляков и Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Белоножкин. Им всем предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, а также хранении и сбыте огнестрельного оружия. Все четверо содержатся под стражей. Их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

Кроме того, в рамках расследования были задержаны еще несколько человек. В отношении них дело выделено в отдельное производство.

Один из предполагаемых организаторов торговли оружием Дегтярь заявил во время допроса, что продавал только изделия для стрельбы холостыми патронами, а боевым оружием не торговал и не собирался этого делать.