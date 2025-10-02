В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Последствий и пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Последствий и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.