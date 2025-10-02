В нескольких районах Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА

В двух районах региона были уничтожены более 10 БПЛА

ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА отменена в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске Воронежской области. Силами ПВО сбито более 10 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! В Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.