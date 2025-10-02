ТАСС: обвиняемому члену "Артподготовки" пытались передать три телефона в СИЗО

Посылки проверили рентгеновским оборудованием, благодаря чему обнаружили находки, говорится в судебных документах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН пресекли попытку передать три кнопочных мобильных телефона обвиняемому в причастности к терроризму члену запрещенной организации "Артподготовка" Владимиру Дрофе, который содержится в СИЗО №5 в Москве. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Как следует из материалов дела и установлено мировым судьей, Апушкина М. Н., находясь в помещении отделения почтовой связи №125459, осуществила отправку посылки для подследственного Дрофы Владимира Александровича, находящегося в СИЗО №5 , содержащую средства связи, а именно три мобильных телефона марки L8Star", - сказано в тексте решения суда о привлечении Апушкиной к админгитративной ответственности.

Там указывается, что при получении в следственном изоляторе посылка была проверена специальным рентгеновским оборудованием, благодаря чему обнаружили телефоны. Позже отправитель был установлен с помощью почтовой истории. За попытку передать запрещенные предметы в СИЗО Апушкину оштрафовали на 25 тысяч рублей.

По делу арестованы заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов, ведущий специалист инфраструктурной инспекции центра технического аудита РЖД Алексей Демченко, а также Дрофа В. А., Щепкин А. Г., Яковлев С. А. До этого был арестован Демченко А. Д.

Согласно материалам дела, Мартьянов, Щепкин и Яковлев обвиняются по ч. 2 п. "а" ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Дрофе предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в теракте). Демченко, который до задержания работал ведущим специалистом инфраструктурной инспекции центра технического аудита ОАО "РЖД", предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической). В настоящее время все пятеро находятся под стражей. Как сообщалось ранее, все арестованные - участники движения "Артподготовка".