Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, аварийно сел в аэропорту вылета

На борту находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Самолет, летевший по маршруту Братск - Новосибирск, по технической причине аварийно сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"По предварительным данным, <...> воздушное судно, следовавшее по маршруту Братск - Новосибирск, по технической причине осуществило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.

На борту находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. "Воздушное судно благополучно произвело посадку. Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - пояснили в ведомстве.