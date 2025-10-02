Над регионами России за ночь сбили 85 украинских БПЛА

Из них 38 беспилотников уничтожили над Воронежской областью

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 - над территорией Воронежской области, 13 - над территорией Республики Крым, 11 - над территорией Белгородской области, десять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, семь - над территорией Ростовской области, четыре - над территорией Волгоградской области, и два - над территорией Пензенской области", - говорится в сообщении.