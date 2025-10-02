Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста Сехили

Заявление подано в Приморский районный суд, сообщила адвокат Алла Кушнир

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Защита велопутешественника из Франции Софиана Сехили обжаловала продление его ареста, сообщила ТАСС адвокат Алла Кушнир.

"Да, [подано] в Приморский краевой суд", - подтвердила представитель защиты.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября состоялось посещение арестованного велопутешественника почетным консулом Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября.