В Воронежской области два дома получили повреждения из-за атаки БПЛА
04:41
ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Два жилых дома повреждены в Воронежской области при атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Всего минувшей ночью в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль", - написал он.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.