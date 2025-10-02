В Воронежской области два дома получили повреждения из-за атаки БПЛА

На одном из адресов выбиты окна и входная дверь, на другом - повреждены хозпостройки и автомобиль

ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Два жилых дома повреждены в Воронежской области при атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Всего минувшей ночью в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль", - написал он.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.