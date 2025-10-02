Ведущую "Дождя" Котрикадзе объявили в международный розыск

Она обвиняется в распространении фейков об армии РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ведущая телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Котрикадзе объявлена в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд заочно арестовал журналистку на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции.

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года. С сентября 2020-го является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес ее в список иноагентов. В июле текущего года в ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Котрикадзе и еще двух журналистов "Дождя" - Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).