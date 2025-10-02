В Новосибирске начали проверку после разлива рапсового масла в реку Обь

Причиной стало повреждение емкости при транспортировке

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива пищевого масла из движущейся фуры в Новосибирске. В результате разлива масло попало в реку Обь, сообщила новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Елена Ульянова.

"Для оценки состояния водного объекта и решения вопроса о принятии мер к виновным лицам на место выехали специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатории", - сообщила она, добавив, что причиной разлива масла стало повреждение емкости при транспортировке. По данным прокуратуры, речь идет о рапсовом масле.

Уточняется, что на реке выставлены боновые ограждения, препятствующие распространению маслянистого пятна.