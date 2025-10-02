Журналистку "Дождя" Ратникову заочно арестовали по делу о военных фейках

Против Валерии Ратниковой также завели дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Головинский районный суд заочно арестовал журналистку телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) Валерию Ратникову (признана иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал Ратниковой меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее экстрадиции в РФ или задержания на территории России", - сказали в суде. Ранее аналогичная мера пресечения была избрана другой журналистке "Дождя", Екатерине Котрикадзе (признана иноагентом).

Ранее сообщалось, что в отношении Ратниковой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Ратникова - корреспондент "Дождя", была внесена в реестр иноагентов в декабре 2023 года. Ее также штрафовали за аналогичные нарушения.