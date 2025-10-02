На Ставрополье учеников двух школ эвакуировали из-за угрозы минирования

Анонимные сообщения поступили в образовательные учреждения Кисловодска и Предгорного округа

ПЯТИГОРСК, 2 октября./ТАСС/. Угроза о минировании поступила в школу города Кисловодска и школу Предгорного округа на Ставрополье. Об этом сообщили мэр и глава округа в своих Telegram-каналах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании школы № 1. В школе проходит эвакуация. Все специальные службы выехали на место. Работают кинологи с собаками", - написал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко также сообщил об эвакуации детей из школы №1 станицы Ессентукской из-за угрозы минирования.