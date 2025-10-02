На Запорожье мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж для СБУ

Согласно материалам дела, житель Энергодара определил координаты местоположения системы залпового огня БМ-21 "Град"

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил жителя Энергодара к 12 годам лишения свободы за передачу координат подразделений российской армии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд принял решение признать гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и назначил К. наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщили в суде.

Согласно материалам дела, в 2022 году житель Энергодара 1997 года рождения вышел на контакт с сотрудником военной контрразведки СБУ, получил задание собирать информацию о местах дислокации и маршрутах подразделений российской армии, участвующих в специальной военной операции. "Выполняя поручение врага, находясь на территории города Каменка-Днепровская Запорожской области, молодой человек определил географические координаты местоположения системы залпового огня БМ-21 "Град". В тот же день гражданин К. направил эти данные СБУ для дальнейшего нанесения противником огневого поражения по российскому воинскому подразделению", - отметили в суде.