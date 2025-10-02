В Запорожской области задержали женщину за финансирование ВСУ

Жительницу Михайловского района взяли под стражу

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу по подозрению в финансировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Михайловского района Запорожской области перевела денежные средства на расчетный счет, используемый в интересах Вооруженных сил Украины. Подозреваемая задержана, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о государственной измене", - говорится в сообщении.

По решению суда женщина взята под стражу.