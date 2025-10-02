Присягнувший на верность ИГ охранник из Нижнего Новгорода получил 11 лет

Илье Пушкову также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы самозанятого нижегородского охранника Илью Пушкова (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в участии в террористической организации и оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности назначенных наказаний окончательно назначить Пушкову Илье Александровичу наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — огласил приговор судья.

В ходе прений сторон гособвинитель попросила назначить для 22-летнего самозанятого нижегородца, присягнувшего на верность запрещенной в РФ террористической организации ИГ, 13 лет лишения свободы.