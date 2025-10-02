В Москве в ДТП с машиной скорой помощи и автобусом пострадал человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Один человек получил травмы при столкновении машины скорой помощи и автобуса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В результате столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ДТП произошло примерно в 11:05 мск по адресу: Пятницкое шоссе, дом 24. "По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.