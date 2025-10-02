Избившего школьника в Саратове проверят на законность получения гражданства РФ

Мужчина напал на 13-летнего ученика в присутствии одноклассников и преподавателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку мужчины, напавшего на ученика в школе Саратова, а также членов его семьи на законность получения российского гражданства. Об этом сообщили в службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

"Одновременно с выяснением всех обстоятельств происшествия в рамках возбужденного следственными органами уголовного дела ГУ МВД России по Саратовской области начата проверка фигуранта и членов его семьи на предмет законности приобретения гражданства Российской Федерации", - сказали в службе.

Там добавили, что ситуация взята на контроль в миграционной службе МВД России.

1 октября в одном из образовательных учреждений в присутствии обучающихся и преподавателей злоумышленник напал на 13-летнего ученика. Подозреваемого задержали.

Как сообщали в прокуратуре региона, предварительно установлено, что между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором один из детей сообщил отцу. На это родитель отреагировал тем, что пришел в класс, где высказал угрозы и нанес телесные повреждения оппоненту сына.