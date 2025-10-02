В Индонезии не обнаружили признаков жизни под завалами обрушившейся школы

По предварительной версии, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для строительства дополнительного этажа.

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Индонезийские спасательные службы не обнаружили признаков жизни под завалами обрушившегося молельного зала в исламской школе в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява), где 59 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом заявил глава Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Сухарьянто.

"Мы использовали высокотехнологичное оборудование, такое как дроны с тепловизором, и, согласно данным, признаков жизни больше не обнаружено", - приводит его слова газета The Jakarta Post.

Обрушение молельного зала в исламской школе произошло во время молитвы 30 сентября. Из-под завалов удалось эвакуировать 102 пострадавших. По меньшей мере пять человек погибли, 77 учащихся пострадали и были госпитализированы. По предварительной версии, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для строительства дополнительного этажа.