Похитившего 164 млн рублей экс-сотрудника навигационной компании осудили

Владиславу Пыльскому назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к 1 году 9 месяцам колонии бывшего сотрудника Сибирской навигационной компании Владислава Пыльского, обвиняемого в хищении 164 млн рублей при выполнении госконтракта, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему менеджеру коммерческого отдела ООО "Сибирская навигационная компания" Владиславу Пыльскому. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году для выполнения многомиллиардного государственного контракта госзаказчик привлек ООО "Сибирская навигационная компания" в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. Сотрудник компании Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, чем совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 164 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба Минобороны России в полном объеме, отметили в пресс-службе СК.