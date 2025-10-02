Кассационный суд отказался исключать Поперечного из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ о включении комика и видеоблогера в реестр

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключать комика Данилу Поперечного (признан в РФ иноагентом) из реестра иноагентов, утвердив решение суда первой инстанции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Второй кассационный суд оставил в силе решение первой и апелляционной инстанций по административному иску Поперечного Данила Алексеевича к Министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов", - сказали в пресс-службе.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ о включении комика и видеоблогера Данилы Поперечного в реестр иноагентов. Мосгорсуд это решение утвердил.

YouTube-канал Поперечного насчитывает более 3 млн подписчиков. 14 июня 2024 года Минюст РФ включил его в реестр иноагентов. Поперечный покинул Россию.