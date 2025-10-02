В Курганской области расследовали три убийства 1980-х и 1990-х годов

Обвиняемый дал признательные показания по всем эпизодам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношения жителя Курганской области, совершившего убийства в 1983-м, 1987-м и 1998 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в трех убийствах, каждое из которых совершено с особой жестокостью (п. "б", "г" ст. 102, п. "а", "г, "и" ст. 102 УК РСФСР, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснили в пресс-службе, убийцу вычислили во время работы по раскрытию убийства женщины, тело которой было обнаружено 23 апреля 1998 года в канализационном колодце в Кургане. Следователи повторно изучили имеющиеся вещдоки. По результатам трасологических и генетических экспертиз была установлена принадлежность пары изъятых кроссовок, след которых был оставлен на месте происшествия, мужчине 1967 года рождения. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей, но говорил о своей непричастности. Для проведения следственных действий предполагаемый фигурант, отбывающий наказание за покушение на убийство в исправительной колонии другого региона, был этапирован в Курганскую область.

В настоящее время установлено, что в ночь на 22 апреля 1998 года мужчина, будучи пьяным, совершил убийство малознакомой женщины в собственной квартире. Он жестоко избил гостью, в том числе молотком. А после полуночи вынес тело погибшей на улицу и спрятал его в люке.

Кроме того, в ходе предварительного следствия была установлена причастность фигуранта к еще двум убийствам: незнакомого мужчины в августе 1983 года на фоне конфликта на улице и подростка в 1987 году, с которым случайно познакомился в автобусе. "По всем трем эпизодам обвиняемый дал признательные показания, подтвердив их в ходе проведенных с его участием следственных действий. Кроме того, все версии о непричастности, выдвигаемые им в разные годы, были полностью опровергнуты объективными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия", - отметили в ведомстве.