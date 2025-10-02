В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего юноши

Местонахождение второго устанавливается

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Задержан один из подозреваемых в убийстве 18-летнего юноши в Дербенте, устанавливается местонахождение второго, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

По факту убийства молодого человека заведено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, ЧП произошло 28 сентября около жилого дома по улице Сенченко. "В ходе конфликта, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений, два местных жителя, являющихся друг другу родственниками, применили насилие в отношении 18-летнего жителя республики, нанеся ему удары руками и ногами по различным частям тела. После того, как потерпевший потерял равновесие, подозреваемые связали его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города", - пояснили в следственном управлении. За городом один из подозреваемых выстрелил в 18-летнего юношу из ружья, после чего закопал тело.

"Один из подозреваемых задержан, в ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием принимаются меры для установления местонахождения и задержания второго подозреваемого", - говорится в сообщении. Также проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.