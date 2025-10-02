МВД показало видео с места поисков пропавшей под Красноярском семьи
Редакция сайта ТАСС
10:19
ТАСС, 2 октября. МВД показало видео с места поисков пропавшей под Красноярском семьи туристов.
28 сентября семья с ребенком ушла в турпоход в Партизанском районе Красноярского края и до сих пор не вернулась. С заявлением о пропаже обратился их знакомый. Их ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяют беспилотные летательные аппараты.
На месте поиска работают более 80 человек. Возбуждено уголовное дело.