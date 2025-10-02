Жизни студентов, которых ранили ножом в Саратове, ничего не угрожает

У одного пациента поражение сосудов шеи, у второго - проникающее ранение брюшной полости, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Двух студентов, которых ранили ножом в Саратове, прооперировали и перевели из реанимации в другие отделения. Угрозы их жизни нет, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков во время брифинга.

"Оба пациента прооперированы. У одного пациента поражение сосудов шеи, достаточно серьезное, переведен из реанимации в отделение сосудистой хирургии больницы скорой медицинской помощи. У второго пациента - проникающее ранение брюшной полости, находится в состоянии ближе к средней степени тяжести, переведен в хирургическое отделение. В настоящее время у обоих пациентов за истекшие сутки положительная динамика", - сказал Дудаков.

Он отметил, что угрозы жизни пациентов нет. При дальнейшей положительной динамике их могут выписать из больницы на следующей неделе, предположил министр. "Для нас (медиков - прим. ТАСС) - это определенные победы. Но с другой стороны - это трагедия для общества, потому что такие ситуации происходят", - добавил Дудаков.

Ранее в ГУ МВД России по региону сообщили о госпитализации с многочисленными ножевыми ранениями двух 19-летних студентов одного из вузов города. По предварительной информации, они получили травмы на улице после конфликта с 22-летним мужчиной. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.