ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 150 БПЛА за сутки

По Шебекинскому округу выпустили 97 беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 150 беспилотников и выпустили почти 60 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Дунайка, Козинка, Пороз, Почаево, Смородино и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе 14 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотника. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю ранены два человека. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщина отпущена на амбулаторное лечение", - написал глава региона, добавив, что повреждены два автомобиля.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили шесть беспилотников самолетного типа, от падения обломков сбитых БПЛА загорелась сухая трава, пожарные ее потушили. Белгородский район атаковали три беспилотника, поврежден частный дом и сгорели два автомобиля. Валуйский округ атаковали десять БПЛА, повреждения получили два частных дома.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили пять беспилотников и один боеприпас, повреждены три частных дома. Красногвардейский район атаковал БПЛА самолетного типа. Населенные пункты Краснояружского района атаковали с помощью девяти беспилотников и 16 боеприпасов, пострадал мирный житель. По информации губернатора, после оказание медицинской помощи он продолжает лечение амбулаторно.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 97 БПЛА, сгорели три частных дома.