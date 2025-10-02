Главу ГУ МЧС по КБР Михаила Надежина арестовали

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Михаил Надежин © Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежина Михаила Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.

Надежин был задержан утром во вторник в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. За эту сумму, по данным следствия, он согласился без проведения фактических проверок подписывать документы по пожарной безопасности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.