В Херсонской области задержали двух обученных для терактов граждан Украины

Им грозит до 20 лет лишения свободы

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов на территории региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В августе прошлого года они (задержанные - прим. ТАСС), находясь на Украине, добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, где учились боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. Все это - для последующей террористической деятельности в Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.