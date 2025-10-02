В Петербурге задержали женщину по делу о хищении 15 млн рублей у пенсионера

Жертвой мошенников стал 78-летний мужчина, он передал деньги курьерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала женщину по подозрению в помощи злоумышленникам, которые обманом получили более 15 млн рублей от пожилого жителя Васильевского острова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как ранее сообщал ТАСС, жертвой мошенников стал 78-летний пенсионер, проживающий в Тучковом переулке. 29 сентября мужчина обратился в полицию и рассказал, что в течение 10 дней ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, убеждали, что с его счетами происходят подозрительные операции. Под предлогом обеспечения сохранности денег аферисты убедили потерпевшего передать разным курьерам в общей сложности 15 260 220 рублей.

"1 октября в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на 8-й линии Васильевского острова сотрудники угрозыска за совершение этого преступления задержали 27-летнюю жительницу поселка Бугры, работающую инженером", - говорится в сообщении.

Оперативники устанавливают причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.