В Самарской области машиниста и его помощника осудили за смерть пассажира

Фигурантов признали виновными по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека"

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Самарской области вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований безопасности работниками локомотивной бригады после гибели пассажира, которого зажало дверями вагона. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Суд вынес приговор в отношении помощника машиниста и машиниста электропоезда, они признаны виновными по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека).

"Суд признал подсудимых виновными и назначил помощнику машиниста наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года, машинисту 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Установлено, что в октябре 2024 года работники локомотивной бригады электропоезда нарушили правила технической эксплуатации железных дорог РФ. В результате на станции Обшаровка в Самарской области 26-летняя пассажир во время высадки из вагона оказалась зажатой автоматическими дверями. При возобновлении движения поезда она погибла.