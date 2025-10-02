В ХМАО экс-чиновники обвиняются в мошенничестве на 560 млн рублей

По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали закупку 165 автобусов у организации, с директором которой находились в сговоре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрей Середнев, начальник окружного управления транспорта этого департамента Ольга Власова, а также экс-директор фирмы-поставщика обвиняются в мошенничестве при закупке 165 автобусов по завышенной стоимости. Из бюджета региона было похищено свыше 560 млн рублей, на имущество организации-поставщика и одного из фигурантов общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей наложен арест, уголовное дело направлено в суд, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Югре.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Югре завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших должностных лиц департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры и бывшего директора коммерческой организации, осуществляющей продажу транспортных средств. По данным следствия, в результате преступного сговора обвиняемых и их незаконных действий из бюджета Югры путем обмана было похищено более 560 млн рублей", - отметили в региональном следственном управлении.

В зависимости от степени участия фигуранты обвиняются по п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). На имущество организации-поставщика и личное имущество фигуранта, общей стоимостью более 1,5 млрд рублей, наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали закупку 165 автобусов большого класса у организации, с директором которой находились в сговоре, по завышенной цене. Автобусы не соответствовали условиям технической спецификации, указанным в госконтракте. Как выяснили следователи, цена автобуса, приобретенного у компании-поставщика, была на 2 млн выше, чем у официального дистрибьютора предприятия-изготовителя, при этом они не были оснащены кондиционерами, валидаторами системы оплаты, счетчиками пассажиропотока на три двери, а также тонированными окнами пассажирского салона.