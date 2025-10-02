Число госпитализированных после массовой драки в Дагестане увеличилось до двух

Руководитель управления образования города Махачкалы Шаганэ Баймурзаева и председатель городского собрания Махачкалы Хиби Алиев посетили пострадавших детей

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. После массовой драки подростков в Дагестане двое школьников госпитализированы, сообщается в Telegram-канале управления образования города Махачкалы. Ранее сообщалось об одном госпитализированном подростке.

"Вчерашний день омрачился неприятным инцидентом - массовой дракой, в результате которой двое школьников оказались в больнице. Сегодня руководитель управления образования города Махачкалы Шаганэ Баймурзаева совместно с председателем городского собрания Махачкалы Хиби Алиевым посетили пострадавших детей. В стенах медицинского учреждения руководители лично узнали о самочувствии юных пациентов, пообщались с их родителями", - говорится в сообщении.

Драка произошла рядом с лицеем города 1 октября. Участниками конфликта стали не менее десяти человек - ученики трех разных образовательных учреждений. Шесть из них были доставлены в полицию, один госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).