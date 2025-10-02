В Самарской области после сообщений о минировании эвакуировали несколько школ

Решение о возобновлении занятий будет принято по итогу проверки помещений

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Эвакуация учащихся нескольких образовательных учреждений проведена в Самаре после сообщений о минировании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"2 октября на электронную почту ряда образовательных учреждений Самары поступили анонимные сообщения о минировании здания школы. Все учащиеся были централизовано выведены из зданий. Экстренные службы предупреждены. Решение о возобновлении занятий будет принято по итогу проверки помещений школ", - говорится в сообщении.

Ранее жители Самары разместили в соцсетях информацию об эвакуации учащихся школ № 81, 53, 144, 148, 121, а также Самарского государственного колледжа и химико-технологического колледжа в Тольятти.