В Кургане вынесли приговор экс-депутату Алейникову по делу о смертельном ДТП

Владимира Алейникова приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года

Владимир Алейников © Официальный сайт Департамента АПК Курганской области

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Петуховский районный суд Курганской области приговорил экс-депутата Курганской областной думы Владимира Алейникова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года по делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом ТАСС сообщили в Курганском областном суде.

"Алейникову назначено наказание - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС на срок 2 года", - сказали там.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что по версии следствия, депутат на автомобиле УАЗ "Патриот" нарушил правила дорожного движения при развороте, не уступив дорогу встречному транспортному средству, и столкнулся с мотоциклистом. Инцидент произошел 3 июня на трассе "Иртыш", водитель мотоцикла получил серьезные травмы, от которых умер в больнице. Ранее депутат на видео, опубликованном на странице думы, заявил, что сожалеет о случившемся, готов помочь родственникам в организации похорон.