ТАСС: в селе в Дагестане три человека получили ранения в перестрелке
МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, сообщили ТАСС в районной администрации.
"Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются", - сказал собеседник агентства.
По данным районной больницы, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Среди них только взрослые, детей нет. О состоянии здоровья пострадавших пока говорить рано, уточнили в больнице. С ними работают медики.
"Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей", - сказали в районной администрации.
В пресс-службе добавили, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Обстоятельства происшествия
Стрельба произошла в ходе конфликта между шестью людьми за пределами школы, сообщили в пресс-центре МВД России.
"По предварительным данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения", - сказали в пресс-центре.
Там уточнили, что распространенная в СМИ информация о перестрелке в школе села Унцукуль не соответствует действительности.