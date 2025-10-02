Экс-студенту РГУП дали семь лет за шутку о расправе над сокурсниками

Риада Сафарова признали виновным в приготовлении к теракту и участии в тероористичечкой организации

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии за терроризм неудачно "пошутившего" о расправе над однокурсниками бывшего студента московского колледжа Российского государственного университета правосудия (РГУП) Риада Сафарова (внесен в РФ в перечень террористов). Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимый признан виновным в приготовлении к теракту и участии в тероористичечкой организации.

"Назначить окончательно семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья.