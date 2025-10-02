На Кубани 11-летний ребенок провел ночь в яме

Следователи завели уголовное дело

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в связи с инцидентом в Апшеронске в Краснодарском крае, где 11-летний ребенок провалился в яму и провел в ней ночь. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В медиапространстве были опубликованы сведения о том, что вчера вечером в городе Апшеронске 11-летний мальчик провалился в яму, где провел всю ночь. Утром ребенка обнаружили прохожие и вызвали спасателей. По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Ребенок находится в больнице. По предварительным данным, угрозы его жизни и здоровью нет. На месте инцидента работают следователи.