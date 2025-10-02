Организатора ОПГ мошенников приговорили к восьми годам

Жертвами мошенничества стали шесть человек из разных регионов страны

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал жительницу Крыма, организатора преступной группы, виновной в хищении у жителей различных регионов России около 2,5 млн рублей. Она приговорена к восьми годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В Югре вынесен приговор 48-летней жительнице Крыма, организатору преступной группы, похищавшей у жителей различных регионов денежные средства. Она признанна виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жертвами мошенничества стали шесть человек из разных регионов страны, включая Белгородскую область, Екатеринбург и Югру. Ущерб потерпевшим составил около 2,5 млн рублей.

Как пояснили в управлении МВД, женщина обзванивала пожилых людей и под предлогом обмена купюр старого образца на новые выманивала деньги. Ее соучастниками стали водитель и курьер, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров, обещая вскоре вернуть обновленные купюры, в дальнейшем этого не происходило, а полученные средства переводились на счета злоумышленницы.