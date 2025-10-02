Гид рассказала, что холод для пропавшей под Красноярском семьи опаснее медведей

Наталья Мерецкая предположила, что пропавшие во время турпохода сбились с пути

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Основными угрозами для жизни членов пропавшей под Красноярском семьи являются холод и отсутствие пропитания, нападений медведей на человека в тех местах не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщила гид по Кутурчинскому белогорью, волонтер "ЛизаАлерт" Наталья Мерецкая.

Супруги и их пятилетняя дочь провели в тайге уже четыре ночи, в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин они отправились 28 сентября. Ранее волонтер сообщила ТАСС, что участники поисков обнаружили след ребенка на снегу.

"28 сентября было жарко, скорее всего у них не было теплых вещей, - сказала Мерецкая. - На следующий день резко наступили заморозки, в Кутурчине температура на 5 градусов ниже, чем в Красноярске, там на порядок холоднее. Есть риск того, что они уже могли замерзнуть. К тому же тайга малокормная для человека: ягода, кедровые шишки начинаются на определенной высоте - 1 100 - 1 500 метров. Там ковер из ягод, а в тайге их очень мало".

Мерецкая работает гидом в Кутурчине пять лет, по ее словам, инцидентов, связанных с нападением медведей, там никогда не происходило. "Сейчас достаточно кормный период, еды медведям достаточно. Хозяин турбазы - владелец охотугодий, на территории Кутурчин всегда много охотников по лицензии. Я с ними много общалась и интересовалась про нападения на человека. Таких случаев не было, здесь медведь не нападает даже на коней", - заметила она.

Собеседница агентства предположила, что семья во время турпохода сбилась с пути. "Эта тропа достаточно популярна, ее первые 5 километров представляют собой старую лесоводную широченную дорогу. По ней по весне гуляют кони, растет много цветов, и потеряться там невозможно. Потеряться можно, если уйти ближе к скалам, где идет узкая маркированная тропинка. Если по какой-либо причине люди с нее сбились, то велик шанс того, что можно заплутать. Особенно в темноте", - сказала она.

"Я и мой мужчина - достаточно опытные таежники, но даже мы, когда у нас разрядились телефоны и фонари, заплутали в этом же квадрате. Опыт позволил нам по определенным знакам вернуться на тропу, но у людей, которые не обладают определенными навыками, очень большой шанс заблудиться", - пояснила гид.